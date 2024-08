Last Night of the Proms 2024

Seit rund 80 Jahren ist die "Last Night of the Proms" in der Royal Albert Hall das Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, des weltgrößten Musikfestivals mit Klassischer Musik. Jedes Jahr stehen dort zahlreiche englische Mitsing-Klassiker auf dem Programm. Bei "Auld Lang Syne" oder Edward Elgars "Pomp and Circumstance" wehen im Publikum britische und europäische Flaggen, die das gemeinsame Singen begleiten.