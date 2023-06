Kultur

Best of Radltour-Konzerte - mit The Hooters und Michael Schulte

"Tagsüber radeln, abends feiern" – das ist das Motto der BR-"Radltour". Dieses "Best of Radltour-Konzerte 2022" präsentiert die Auftritte von The Hooters, 80s Pioneers und Michael Schulte. Auf den Konzerten von The Hooters gab es Klassiker wie "All You Zombies" und "Johnny B". Die 80s Pioneers spielten Songs von Spandau Ballet oder T'Pau, und Dietfurt an der Altmühl durfte sich über einen wunderbaren Auftritt von Michael Schulte freuen.

Datum: 04.07.2023