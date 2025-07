Klassikstars am Traunsee 2025

Startenor Rolando Villazón vor der einzigartigen Kulisse der Salzpyramiden in der Saline Ebensee

Quelle: STARS & TALENTE

Inmitten des Salzkammerguts, in Ebensee, steht ganz unvermutet einer der spektakulärsten Konzertsäle Mitteleuropas. In der Saline Ebensee wird nicht nur Salz aufbereitet, sondern können auch Klangereignisse der Sonderklasse stattfinden.



Die Kulturhauptstadt Salzkammergut Bad Ischl und der KulturExpo "Anton Bruckner 2024" haben in Kooperation mit den Salinen Austria und dem Bruckner Orchester Linz (BOL) eine weitere Bestimmung für die Salzaufbereitungshalle gefunden: "Bruckners Salz" wurde mit über 600 Sängerinnen und Sängern des oberösterreichischen Chorverbands und dem Bruckner Orchester unter Markus Poschner zu einem Ereignis unter den vielen Ereignissen des Superkulturjahres.



Dafür hat sich das BOL und Markus Poschner den charismatischen Welttenor Rolando Villazón und den Linzer Musicalstar Daniel Dett eingeladen. Vor den Salzpyramiden in der Rundhalle werden die beiden Gesangsstars in eine betörende Bilderwelt verführen, die keine Grenzen zwischen Klassik und Musical, zwischen Arien und Chansons kennt. Dazu wird das Bruckner Orchester unter Markus Poschner bildmächtige Orchesterlandschaften ausbreiten. Rechnen Sie mit Beethoven genauso wie mit Edith Piafs Non, je ne regrette rien. Was nichts anderes heißt wie: "Ich bedaure nichts".