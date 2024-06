Klassikstars am Traunsee 2024

Chefdirigent Markus Poschner.

Quelle: ORF/STARS & TALENTE/Max Mayrhofer.

Chefdirigent Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz bieten auch heuer wieder orchestrale Meisterwerke von höchster Qualität dar, unter anderem die Ouvertüre aus "Carmen" oder Bruckners berühmtes "Jagdscherzo". Zudem dürfen sich die Besucher auch auf musikalische Ausflüge in südamerikanische Gefilde freuen. Das Salzkammergut ist 2024 die europäische Kulturhauptstadt, mit Bad Ischl als Bannerstadt.



Das Salzkammergut-Open-Air im Gmundner Toscanapark ist ein jährliches Highlight der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Es zieht Musikliebhaber aus aller Welt an und bietet ein unvergleichliches Erlebnis in einer der schönsten Freiluftkulissen Europas. In den letzten Jahren hat sich das Salzkammergut-Open-Air mit dem Bruckner Orchester Linz zu einem einzigartigen Ereignis entwickelt, das in Klang, Raum und Programm begeistert. Weltstars wie Rolando Villazón, Piotr Beczala und Klaus Florian Vogt standen bereits neben Erica Eloff auf der Bühne.