Klassik in den Alpen mit Elīna Garanča

Dirigent Karel Mark Chichon

Quelle: ORF/Klassik unter Sternen/Roland Rudolph

Sie ist auch Garančas Partnerin, wenn es darum gehen wird, die „Schöne Nacht, oh Liebesnacht“ zu besingen. In dieser „Barcarolle“ – unter dieser Bezeichnung ist sie auch bekannt - hat Jacques Offenbach das Schaukeln der venezianischen Gondeln fachmännisch in Musik verwandelt und einen wahren Klassik-Ohrwurm geschaffen, den Elīna Garanča schon lange gerne singt. Koketter und durchaus mit Witz und Esprit wird die Mezzosopranistin sich andererseits mit „Art is Calling for Me“ von Victor Herbert aus „The Enchantress“ präsentieren, ist dies doch eine humorvolle Liebeserklärung an die Kunst.



Englisch singt auch Nachwuchs-Bass Philipp Schöllhorn, der mit jenem Stück auftritt, mit dem er Elīna Garanča bei ihrem Wettbewerb zur Initiative „ZukunftsStimmen“ von seinem Können überzeugte: „I got plenty of nothin´“ aus George Gershwins „Porgy and Bess“. Die Möglichkeit sich solistisch zu präsentieren haben auch Cellia Costea und Arsen Soghomonyan mehrfach, während das Symphonieorchester der Volksoper Wien die Gesangsstücke mit orchestralen Glanzstücken einrahmt. Hier werden der „Galop Infernal“ aus „Orpheus in der Unterwelt“, also Offenbachs berühmte Can-Can-Nummer, ebenso zu hören sein wie der Tango „A fuego lento“ von Horacio Salgán und der berühmte Walzer aus „Schwanensee“ von Tschaikowski.



Für das Ende hat Karel Mark Chichon ein Medley ausgearbeitet, das mit „Marechiare“, „Core´ngrato“ und „Granada“ auf temperamentvolle Art und Weise die Sehnsucht nach dem Süden aufkommen lassen wird. (Quelle: klassikindenalpen.at)