Klassik am Odeonsplatz: Yuja Wang

Yuja Wang wurde in Peking geboren, wo sie ihre musikalische Ausbildung begann. Bereits mit 14 Jahren zog sie für das Klavierstudium nach Kanada, das sie in Philadelphia fortsetzte. Sie erhielt schon in jungen Jahren zahlreiche Preise und den Spitznamen „fliegende Finger“. Doch Geschwindigkeit ist nicht alles, und so legt Yuja Wang großen Wert auf die Feststellung, dass sie die Demonstration ihrer virtuosen Technik früher zwar genossen habe, dass es ihr nun aber darum gehe, Stücke zu spielen, die reich an Farben und Musikalität seien. Die chinesische Pianistin lebt mittlerweile in New York und ist bis zu 11 Monate im Jahr on tour.