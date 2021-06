Klassik am Odeonsplatz 2021

„Klassik am Odeonsplatz“ wird 20! Nach einjähriger, pandemiebedingter Zwangspause findet das beliebte Klassik-Open-Air im Herzen Münchens in diesem Jahr wieder statt, wenn auch mit reduzierter Zahl an Besuchern vor Ort. Am Samstagabend, 10.07.2021, tritt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter dem britischen Pultstar Daniel Harding auf, in der berühmten klassizistischen Feldherrenhalle auf dem Odeonsplatz, majestätisch flankiert von Residenz und Theatinerkirche.