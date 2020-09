Martin Grubinger auf der Bühne

Quelle: Klaus Mittermayr

Weiters begibt er sich mit "Rituals" auf die Spurensuche nach den Wurzeln des einmaligen Komponisten Igor Strawinsky und seinem wohl berühmtesten Werk "Le Sacre du Printemps".



Ebenfalls am Programm von "Klassik am Dom" steht an diesem Abend eine musikalische Reminiszenz an Johann Sebastian Bach. "Seine Musik wird ganz klar und pur im Innenraum des Linzer Doms zu hören sein und gleichzeitig werden wir diesen "Improvisateur" auch in einer ganz anderen Klangsprache feiern und hochleben lassen. Bach im Original, Bach neu interpretiert, Bach improvisiert, Bach atomisiert!" erklärt Martin Grubinger.



Foto-Copyright: Klaus Mittermayr