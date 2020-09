Jukka-Pekka Saraste dirigiert Grieg und Mahler

Griegs nordische Stimmungsmalerei und romantische Virtuosität liegen bei Piano-Star Boris Giltburg in besten Händen. Der 1984 in Moskau geborene israelische Pianist hatte 2013 seinen internationalen Durchbruch mit dem Gewinn des "Concours Reine Elisabeth", dem Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel. Giltburg hat tatsächlich "Musik im Blut": Mutter, Großmutter und Urgroßmutter waren bereits Pianistinnen. Gefeiert wird er für seine tief verwurzelte Musikalität und stupende Technik einerseits und für seine zahlreichen Texte über Musik, die er in seinem eigenen Blog veröffentlicht oder für die BBC und den Guardian schreibt.