3satfestival: Joy Denalane

Sie ist eine der erfolgreichsten und spannendsten weiblichen Künstlerinnen, hat deutsche Pop-Musik mit ihrer einzigartigen Soul-Stimme veredelt und meldet sich jetzt mit neuer Musik zurück. Joy Denalane präsentiert ihr aktuelles Album "Let Yourself Be Loved". Sie feiert damit eine ganz besondere Premiere, denn zum ersten Mal veröffentlicht eine deutsche Künstlerin ein Album beim legendären Motown Label! (Foto: Ulrike Rindermann)

Datum: 10.10.2020