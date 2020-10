Jonas Kaufmann - Mein Wien

Fast jede Gasse in Wien kann Geschichten erzählen, das persönliche Wien von Jonas Kaufmann besteht aber vor allem aus kleinen Geschichten von Orten und Menschen, die er uns erzählt. Doch Wien ist auch ein Ort großer Musikgeschichte. So geht Jonas Kaufmann den Spuren nach, die berühmte Operettenarien und „Wiener Lieder“ in der Musikwelt hinterlassen haben.