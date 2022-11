Jolanthe und der Nussknacker - Wiener Volksoper 2022

Im Bild: Stefan Cerny (König René), Mila Schmidt (Jolanthe), Ensemble Ballett.

In "Jolanthe und der Nussknacker", dirigiert von Omer Meir Wellber, geht es um das Erwachsenwerden und den Lernprozess, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Obwohl Piotr Iljitsch Tschaikowskys Oper "Jolanthe" und sein Ballett "Der Nussknacker" für die Uraufführung am Mariinsky-Theater in Sankt Petersburg 1892 als Doppelabend kreiert wurden, werden sie heute nur noch selten gemeinsam aufgeführt.



Auch in der Rezeption gingen die beiden Werke nicht immer Hand in Hand: Während dem "Nussknacker" schnell nachhaltiger Erfolg zuteilwurde und dieser aus der klassischen Ballettliteratur nicht mehr wegzudenken ist, fand "Jolanthe" zunächst wenig Anklang beim Publikum und ist heute eine wenig aufgeführte Opernrarität.