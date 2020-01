Internationale Note - Die Tonkünstler Niederösterreich on tour

Mit dem Wiener Musikverein, dem Festspielhaus St. Pölten und Grafenegg hat das Tonkünstler Orchester gleich drei Residenzen - und ist damit schon innerhalb Österreichs ein regelrechtes Tour-Orchester. Dazu sind unter dem japanischen Chefdirigenten Yutaka Sado internationale Auftritte immer wichtiger geworden. So absolvierten die Tonkünstler in den letzten drei Jahren u.a. eine Großbritannien-, eine Japan- und eine Deutschland-Tournee; Höhepunkt dabei war 2019 ein - schon Monate zuvor ausverkaufter - Abend in der neuen Hamburger Elbphilharmonie, der mit "standing ovations" des Publikums endete.