Herbert Blomstedt dirigiert Brahms 4. Symphonie

Zeitgenossen, sogar Freunde von Brahms, waren irritiert. Seine Freundin Elisabeth von Herzogenberg schrieb kurz vor der Uraufführung an den Komponisten: "Es ist mir ... als wäre es eine kleine Welt für die Klugen und Wissenden." Für Herbert Blomstedts Interpretation von Brahms'' Vierter erwies es sich als günstig, dass die "Bamberger" wegen der Corona-Abstände nicht in voller Besetzung auf die Bühne des Joseph-Keilberth-Saals durften. So erlebt der Zuhörer eine sehr transparente, ins genaue Detail durchhörbare, mit der Kraft der Ruhe gestaltete Aufführung des Werkes, die ganz im Glanz des Klanges und Kunst der Bamberger Musiker leuchtet.