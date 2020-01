Kultur

Heimatsound Concerts - Zitronen Püppies

Die Band kommt aus Zwiesel - tief im Bayerischen Wald gelegen. 2010 haben die Musiker das Album "The Silence of the Lemons" veröffentlicht und sich von gutem deutschen Punk kräftig beeinflussen lassen.

Datum: 13.01.2020