Kultur

Heimatsound Concerts - Sophie Hunger

Beim "Heimatsound Festival 2019" spielten zum siebten Mal die bekanntesten Vertreter der alpenländischen Musikszene im Passionstheater in Oberammergau. Mit dabei: Sophie Hunger. Die Schweizer Diplomatentochter wuchs in vier europäischen Städten auf. Mittlerweile hat sie Berlin als ihre Wahlheimat auserkoren. Wobei, so richtig daheim fühlt sie sich am ehesten dann, wenn sie auf ihrer Gitarre spielen darf.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 09.02.2021