HAPPY BIRTHDAY – Riccardo Muti

Trotz der Pandemie wollte das Orchester dieses Konzert realisieren, um ein Stück Zuversicht und Glück zu verbreiten. Riccardo Muti sagt dazu: "Ich passe auf, lasse mich aber nicht abhalten, Kultur und Schönheit zu verbreiten, das ist meine Mission." So hat der Dirigent mit den Wiener Philharmonikern ein wohltuendes Programm zusammengestellt: Inspirationsquelle für die Konzertouvertüre "Meeresstille und glückliche Fahrt" war für Felix Mendelssohn-Bartholdy das gleichnamige Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Ob Windstille, heftige Brise oder jubelnde Einfahrt in den Hafen – die Fahrt auf dem offenen Meer mit der Dynamik von Stillstand und Bewegung wird in dieser Komposition musikalisch sehr eindrucksvoll zu erleben sein.