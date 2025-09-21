Hauptnavigation

Hannover Klassik Open Air 2025 – Die große Opern-Gala

Seit 2015 bringt das "Hannover Klassik Open Air" Opernkunst unter freiem Himmel in die Stadt – und hat dabei nichts von seiner Strahlkraft verloren. Auch 2025 wird der Maschpark zur Bühne.

21.09.2025
10:05 - 11:35 Uhr

Am 23. August lud die NDR Radiophilharmonie gemeinsam mit ihrem Chefdirigenten Stanislav Kochanovsky zu einem musikalischen Abend der Extraklasse ein.

Auf dem Programm steht ein Querschnitt durch große Opern. Gespielt werden unter anderem Werke von Alexander Borodin, Peter Tschaikowsky, Umberto Giordano, Jules Massenet, Giacomo Puccini und Erich Wolfgang Korngold. Als Solistinnen und Solisten sind die ukrainische Sopranistin Oksana Dyka, der armenische Tenor Liparit Avetisyan sowie der russische Bariton Boris Pinkhasovich zu erleben – gefeierte Stimmen auf internationalen Opernbühnen von Paris bis Mailand.

Ob Opernliebhaberin oder neugieriger Neuling: Alle sind eingeladen, diesen Abend vor der Kulisse des illuminierten Neuen Rathauses im Maschpark Hannover zu erleben.

