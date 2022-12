Hannover Klassik Open Air 2022

Castronovo, Sohn sizilianischer und ecuadorianischer Eltern, wurde in New York geboren, wuchs in Kalifornien auf, studierte an der California State University und begann seine Karriere an der Los Angeles Opera. Aufgrund seines Talentes nahm er anschließend am Lindemann-Programm zur Förderung junger Künstler an der New Yorker Metropolitan Opera teil, debütierte in der Oper "Pagliacci" am Eröffnungsabend der Saison 1999/2000 und ist seitdem auf allen großen Opernbühnen zu Hause.