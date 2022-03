Louise Alder (Cleopatra), Bejun Mehta (Giulio Cesare).

Quelle: ORF/Theater an der Wien/Monika Rittershaus.

Vor diesem historischen Hintergrund entspinnt sich die legendäre Liebesgeschichte von Cäsar und Cleopatra, die Georg Friedrich Händel am Beginn des 18. Jahrhunderts in seiner Oper "Giulio Cesare in Egitto" vertont hat.



Die Uraufführung fand am 20. Februar 1724 im Londoner King's Theatre am Haymarket statt und war ein Triumph. Georg Friedrich Händel hat "Giulio Cesare in Egitto" auf dem Zenit seines Erfolges als Komponist italienischer Opern geschaffen.