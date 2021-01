Kultur

Gedenkkonzert für Mariss Jansons - zum ersten Todestag

"Die Welt hat einen ganz großen Menschen und Musiker verloren. Er war ein wunderbarer Freund, ein guter Kollege": So äußerte sich Zubin Mehta nach dem Tod des Dirigenten Mariss Jansons 2019. Eine Ehrensache für Mehta, die Leitung des Gedenkkonzerts am 15. Januar 2020 in der Philharmonie im Gasteig in München mit einem überwältigenden Werk, das Mariss Jansons besonders am Herzen lag, zu übernehmen: Gustav Mahlers Zweite, die "Auferstehungssymphonie".

Datum: 16.01.2021