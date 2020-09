Richard Wagner ist bekannt für seine meisterhafte Beherrschung des großen Orchesterapparates. Bei der Komposition des „Siegfried-Idylls“ jedoch musste er sich erheblich einschränken, zumindest was die Besetzung angeht. Denn das Stück, ein Geschenk an seine Frau Cosima zur Erinnerung an die Geburt ihres Sohnes Siegfried, wurde erstmals im engen Treppenhaus von Wagners Schweizer „Asyl“ am Vierwaldstätter See aufgeführt.