Frühling in Wien - Die schönsten Momente

3sat präsentiert in einem speziellen Zusammenschnitt die Höhepunkte vergangener Konzerte. Hélène Grimaud, Johan Botha, Matthias Goerne und das Janoska-Ensemble, - das sind nur einige der großen Solistennamen, die bei "Frühling in Wien" für bezaubernde Momente gesorgt haben. So erklingen Franz Schuberts "An die Musik", George Gershwins "An American in Paris" oder Franz von Suppés Ouvertüre zur Operette "Leichte Kavallerie" sowie "Der Zauberlehrling" von Paul Dukas.