Festkonzert zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner

Der zweite Programmpunkt ist das "Te Deum" in C-Dur, das als eines der bedeutendsten Chorwerke seiner Zeit und als einer der Höhepunkte des künstlerischen Schaffens des Komponisten gilt, wird vom Linzer Jeunesse Chor (Einstudierung: Wolfgang Mayrhofer) und dem Linzer Vokalensemble Hard-Chor (Einstudierung: Alexander Koller) begleitet. Bruckners Sarkophag, der unterhalb "seiner" Orgel aufgestellt ist, trägt am Sockel die Aufschrift "Non confundar in aeternum" ("In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden"), die Schlusszeile des Te Deums.