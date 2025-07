Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2025

Die Festung Hohensalzburg, das Wahrzeichen der Stadt Salzburg.

Quelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

Denn die Salzburger Festspiele blicken in diesem Jahr nicht nur in historische Machtzentren. Sie richten den Fokus auch auf aktuelle Entwicklungen. 80 Jahre nach der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus und 30 Jahre nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union befindet sich die Welt heute in einem krisenhaften Umbruch und steuert auf eine geopolitische Neuordnung zu.



Anne Applebaum, 1964 in Washington D.C. als Kind jüdischer Eltern geboren, zählt heute zu den profiliertesten Kritikerinnen autoritärer Herrschaftssysteme und hat schon früh vor der aggressiven Expansions-Politik Russlands gewarnt und mehrere Bestseller geschrieben. Unter dem Titel "Demokratie und Musikfestspiele" wird sie in ihrer Rede auf die tiefgreifenden ideologischen Umbrüche, den erkennbaren Niedergang der Demokratie und die Zunahme autoritärer Bündnisse in der heutigen Zeit eingehen und im Gegenzug Zivilgesellschaft und künstlerische Freiheit als Grundwerte der menschlichen Zivilisation verteidigen.