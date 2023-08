Falstaff, Großes Festspielhaus Salzburger Festspiele 2023

Simon Keenlyside (Ford), Gerald Finley (Sir John Falstaff).

Quelle: ORF/Salzburger Festspiele/Ruth Walz

Also platzt er in die Verabredung. Die beiden Damen können Falstaff gerade noch in einem Wäschekorb verstecken. Aus diesem wird er in die Themse geworfen. Falstaff überlebt und lässt sich auf eine zweite Verabredung mit den Damen ein. Nachts soll er sie - verkleidet als schwarzer Ritter mit Geweih am Kopf - im Park von Windsor treffen.



Aus dem romantischen Stelldichein wird aber ein wüster Elfenreigen: Die als Elfen und Kobolde verkleideten Bürgerinnen und Bürger verwirren und verprügeln Falstaff. Erst da versteht er, von Alice Ford und Meg Page zum Narren gehalten worden zu sein. Alles ist Spaß auf Erden!