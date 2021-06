Eröffnungskonzert Rheingau Musik Festival 2021

Am Sonntag, 4. Juli, um 20.15 Uhr setzt 3sat den "3satFestspielsommer" mit der Liveausstrahlung des Eröffnungskonzerts vom "Schleswig-Holstein Musik Festival 2021" fort.

Am Samstag, 10. Juli, 21.15 Uhr, folgt im Rahmen des "3satFestspielsommers" "Klassik am Odeonsplatz 2021".