Eröffnung Bregenzer Festspiele 2019

Die feierliche Eröffnung macht anschließend mit zahlreichen musikalischen Darbietungen und Filmausschnitten Lust auf das breitgefächerte Programm der kommenden Wochen am Bodensee. Sängerinnen und Sänger präsentieren gemeinsam mit den Wiener Symphonikern Arien und Ensembles aus den Opern "Rigoletto", "Don Quichotte" und dem Musiktheater "Der Reigen" von Bernhard Lang. Der Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan führt mit seiner selbstgebauten Clown-Puppe durch die Eröffnung. Er selbst ist zwei Tage später in einem eigenen Stück zu erleben. Der Autor Paulus Hochgatterer hat für Habjans Narrenpuppe eine kurze Szene geschrieben. Habjan stellt sein Talent, bekannte Melodien zu pfeifen, unter Beweis. In der heurigen Eröffnung spielen die Wiener Symphoniker außerdem einen Ausschnitt aus Tschaikowskis "Eugen Onegin".