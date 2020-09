Eine musikalische Reise durch Grafenegg

Rudolf Buchbinder mit dem Tonkünstler-Orchester im Gartenpavillion.

Quelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

An unterschiedlichen Orten des Festivalgeländes - zwischen Open-Air-Bühne Wolkenturm, Schloss, Auditorium, Gartenpavillon und idyllischem Parkbiotop - erklingen bekannte Stücke des klassischen Klavierrepertoires, aber auch Werke in kammermusikalischer Besetzung mit Klavierbegleitung. Dabei folgt die von Bildregisseur Felix Breisach übernommene Inszenierung dem gewohnten zeitlichen Ablauf der "Sommernachtsgala", beginnend in der noch sonnendurchfluteten Abenddämmerung und passend endend mit Beethovens "Mondscheinsonate" in der vom Mond erhellten Nacht. Unter herausfordernden Wetterbedingungen mit viel Regen und Kälte sowie dadurch bedingten Drehverschiebungen wurde die Sendung Mitte Juni aufgezeichnet.