Kultur
Don Carlo - Wiener Staatsoper 2024
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov sorgte 2021 mit seinem Debüt an der Wiener Staatsoper für Aufsehen. Kritik und Publikum lobten seine prophetische Deutung von Wagners Parsifal. Mit Verdis Don Carlo kehrt er nun nach Wien zurück.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 08.11.2025
- 20:15 - 23:20 Uhr
Die jüngste Neuinszenierung: Giuseppe Verdis "Don Carlo" in ausgezeichneter Besetzung.
Unter der Leitung von Musikdirektor Philippe Jordan singt Asmik Grigorian die Elisabetta, der mexikanische Tenor Joshua Guerrero ist Don Carlo.
Als Rodrigo steht Étienne Dupuis an seiner Seite.
Die musikalische Sprache weist eine fast schon morbide Raffinesse auf: eine Eleganz, Empindsamkeit und Entrücktheit der weitgeschwungenen Melodik, eine abgründig verschattete Harmonik, dunkel glühende Orchesterfarben, die alle noch so jähen Kontraste verschleiert und gedämpft erscheinen lassen.
Verdi hat mit Unterbrechungen über zwanzig Jahre an dieser Oper gearbeitet. Man unterscheidet nicht weniger als sieben unter unmittelbarer Mitwirkung des Komponisten entstandene Fassungen. Italienischen Einstudierungen des in Paris uraufgeführten fünfaktigen Werkes, boten Verdi Anlass zu einschneidenden Neuformulierungen und zur Neukomposition ganzer Szenenkomplexe. Eine verdichtete vieraktige Fassung wurde erstmals 1884 an der Mailänder Scala vorgestellt - sie wird auch der Wiener Neuinszenierung zugrunde liegen.
Mehr zum Inhalt:
Die Handlung konzentriert sich auf den Konflikt zwischen dem spanischen Infant Don Carlos, seiner unglücklichen Liebe zur Stiefmutter Elisabeth und König Philipp II., dem eifersüchtigen Vater, sowie den Intrigen des Hofes und des Großinquisitors, während der Marquis von Posa für die Freiheit Flanderns kämpft.
Die Oper, basierend auf einem Drama von Friedrich Schiller, spielt im 16. Jahrhundert und handelt von politischen und persönlichen Tragödien, die durch den starken Einfluss der Kirche und die starre absolutistische Gesellschaft geprägt sind.
Besetzung:
Philipp II.: Roberto Tagliavini
Don Carlo: Joshua Guerrero
Rodrigo, Marquis von Posa: Étienne Dupuis
Der Großinquisitor: Dimitry Ulyanov
Elisabetta: Asmik Grigorian
La Principessa Eboli: Eve-Maud Hubeaux
Musikalische Leitung: Philippe Jordan
Regie, Bühne, Kostüme: Kirill Serebrennikov
Ko-Kostümbildnerin: Galya Solodovnikova
Choreographie und Regieassistenz: Evgeny Kulagin
Mitarbeit Bühnenbild: Olga Pavliuk
Licht: Franck Evin
Video: Ilya Shagalov
Musik-Dramaturgie: Daniil Orlov