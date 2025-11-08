Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Szene aus der Oper „Don Carlo“, die in der Wiener Staatsoper aufgeführt wird. Im Vordergrund sind zwei Hauptfiguren zu sehen. Die Frau trägt ein figurbetontes, rosa Oberteil und einen schimmernden, lila Rock; sie hat leicht geöffneten Mund und wirkt emotional. Der Mann, der sie umarmt, trägt ein lockeres, weinrotes Oberteil und hat einen konzentrierten Gesichtsausdruck, während er ihr nahekommt. Im Hintergrund befindet sich eine weitere Figur in einer aufwendig gestalteten Kostümierung, die einen historischen Stil aufweist. Sie steht etwas abseits und wirkt in ihrer Pose distanziert. Die Bühne wirkt spartanisch, mit einem dunklen Hintergrund, was den Fokus auf die Schauspieler lenkt. Das Bild vermittelt intensive Emotionen und die Dramatik der opernhaften Darbietung.

Kultur

Don Carlo - Wiener Staatsoper 2024

Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov sorgte 2021 mit seinem Debüt an der Wiener Staatsoper für Aufsehen. Kritik und Publikum lobten seine prophetische Deutung von Wagners Parsifal. Mit Verdis Don Carlo kehrt er nun nach Wien zurück.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.11.2025
20:15 - 23:20 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Das Bild zeigt einen männlichen Dirigenten während einer Aufführung in der Wiener Staatsoper. Er trägt einen klassischen schwarzen Frack und hebt beide Arme, um das Orchester zu leiten. In seiner linken Hand hält er einen Dirigentenstab. Sein Gesichtsausdruck ist konzentriert und leidenschaftlich, während er den Takt angibt. Im Hintergrund sind unscharfe Silhouetten von Zuschauern zu erkennen, die auf den Stuhlreihen sitzen, sowie eine schwache Beleuchtung, die auf den Saal hinweist. Die gesamte Atmosphäre wirkt eindrucksvoll und musikalisch.
Philippe Jordan
Quelle: Wiener Staatsoper

Die jüngste Neuinszenierung: Giuseppe Verdis "Don Carlo" in ausgezeichneter Besetzung.

Unter der Leitung von Musikdirektor Philippe Jordan singt Asmik Grigorian die Elisabetta, der mexikanische Tenor Joshua Guerrero ist Don Carlo.

Als Rodrigo steht Étienne Dupuis an seiner Seite.

Das Bild zeigt eine Szene aus der Oper „Don Carlo“, die an der Wiener Staatsoper aufgeführt wird. Auf der Bühne stehen zwei Hauptfiguren: eine Frau und ein Mann. Die Frau trägt ein aufwendiges historisches Kleid in Gold- und Brauntönen mit einer hohen Halskrause und hat ihre Hände gefaltet. Sie zeigt einen nachdenklichen oder besorgten Gesichtsausdruck. Der Mann sitzt auf einem Stuhl, trägt eine moderne schwarze Jacke mit weißen Nähten und ein T-Shirt mit dem Wort „LIBER“ darauf. Sein Gesichtsausdruck wirkt angespannt oder nachdenklich. Im Hintergrund ist eine weitere Person in einem grauen Outfit zu sehen, die sich mit einer anderen Figur im Hintergrund beschäftigt. Die Bühne selbst hat eine schlichte, moderne Gestaltung mit einer hellen, neutralen Farbpalette, die die Figuren und deren Kostüme hervorhebt. Ein Geländer ist im Hintergrund sichtbar, was darauf hindeutet, dass sich die Szene in einem mehrstöckigen Bühnenraum abspielt.
Eve-Maud Hubeaux, Joshua Guerrero, Étienne Dupuis, Ensemble
Quelle: Wiener Staatsoper

Die musikalische Sprache weist eine fast schon morbide Raffinesse auf: eine Eleganz, Empindsamkeit und Entrücktheit der weitgeschwungenen Melodik, eine abgründig verschattete Harmonik, dunkel glühende Orchesterfarben, die alle noch so jähen Kontraste verschleiert und gedämpft erscheinen lassen.

Verdi hat mit Unterbrechungen über zwanzig Jahre an dieser Oper gearbeitet. Man unterscheidet nicht weniger als sieben unter unmittelbarer Mitwirkung des Komponisten entstandene Fassungen. Italienischen Einstudierungen des in Paris uraufgeführten fünfaktigen Werkes, boten Verdi Anlass zu einschneidenden Neuformulierungen und zur Neukomposition ganzer Szenenkomplexe. Eine verdichtete vieraktige Fassung wurde erstmals 1884 an der Mailänder Scala vorgestellt - sie wird auch der Wiener Neuinszenierung zugrunde liegen.

Mehr zum Inhalt:

Das Bild zeigt eine Szene aus der Oper „Don Carlo“ von Giuseppe Verdi, die an der Wiener Staatsoper aufgeführt wird. Im Vordergrund sitzt eine Frau in einem auffälligen, schwarzen Kleid, das mit aufwendigen Verzierungen und Stickereien dekoriert ist. Ihr Kleid hat einen hohen Kragen und weite Ärmel. Die Frau hat dunkellockiges Haar, das zu einem eleganten Zopf frisiert ist, und blickt nachdenklich in die Ferne. Hinter ihr ist eine minimalistische Bühnenkulisse zu sehen, die mit einfachen Holzregalen und einem leuchtenden, stilisierten Kreuz aus Neonlicht ausgestattet ist. Auf der linken Seite des Bildes steht eine menschliche Figur, die teilweise in Schatten gehüllt ist und wie eine Puppenfigur aussieht. Die gesamte Szene wirkt dramatisch und betont die Emotionen der dargestellten Figur. Diese Inszenierung, geleitet von Kirill Serebrennikov, zeigt die Darstellerin Asmik Grigorian in der Rolle der Elisabetta.
Asmik Grigorian
Quelle: Wiener Staatsoper

Die Handlung konzentriert sich auf den Konflikt zwischen dem spanischen Infant Don Carlos, seiner unglücklichen Liebe zur Stiefmutter Elisabeth und König Philipp II., dem eifersüchtigen Vater, sowie den Intrigen des Hofes und des Großinquisitors, während der Marquis von Posa für die Freiheit Flanderns kämpft.

Die Oper, basierend auf einem Drama von Friedrich Schiller, spielt im 16. Jahrhundert und handelt von politischen und persönlichen Tragödien, die durch den starken Einfluss der Kirche und die starre absolutistische Gesellschaft geprägt sind.

Besetzung:

Philipp II.: Roberto Tagliavini
Don Carlo: Joshua Guerrero
Rodrigo, Marquis von Posa: Étienne Dupuis
Der Großinquisitor: Dimitry Ulyanov
Elisabetta: Asmik Grigorian
La Principessa Eboli: Eve-Maud Hubeaux

Musikalische Leitung: Philippe Jordan
Regie, Bühne, Kostüme: Kirill Serebrennikov
Ko-Kostümbildnerin: Galya Solodovnikova
Choreographie und Regieassistenz: Evgeny Kulagin
Mitarbeit Bühnenbild: Olga Pavliuk
Licht: Franck Evin
Video: Ilya Shagalov
Musik-Dramaturgie: Daniil Orlov

