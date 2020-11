Die Zauberflöte - Großes Festspielhaus, Salzburger Festspiele 2018

Im Bild: Christiane Karg (Pamina), Mauro Peter ( Tamino) und Matthias Gerne (Sarastro).

Quelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

Die Zauberflöte steht ganz in der Tradition märchenhafter Singspiele, wie sie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch an den Wiener Vorstadtbühnen beliebt waren und vom Impresario, Textautor und vielseitigen Darsteller Emanuel Schikaneder in seinem damaligen Freihaustheater "auf der Wieden" erfolgreich in Szene gesetzt wurden.



Während sich der volksverbundene Schikaneder - neben seiner Rolle als Papageno - hervorragend auf die Herstellung von eindrucksvollem Verwandlungs- und Maschinenzauber verstand, spiegelte sich in Mozarts dramaturgischem Anteil an dem Werk vor allem seine Faszination für antike Mysterien wider.