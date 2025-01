Ensemble in einer Festszene.

Quelle: ORF/Wiener Staatsoper/Michael Pöhn

Kaum ein anderes Werk des Musiktheaters wird weltweit so mit Wien assoziiert - und das, obwohl die Donaumetropole keinen Moment lang Schauplatz der Handlung ist, sondern die kleine Kurstadt Baden.



Von der Uraufführung 1874 an brachte man das Stück in höchster Spieldichte, 1894 kam es zu Hofopern-Ehren, um seither nahezu durchgehend, und seit 1900 fast immer zu Silvester, im Repertoire zu bleiben.



Michael Niavarani debütiert als Frosch in der legendären Inszenierung des im Jänner 2025 verstorbenen Otto Schenk, die traditionell am Silvesterabend in der Wiener Staatsoper gezeigt wird.