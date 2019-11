Die 3 Tenöre - Das Weihnachtskonzert

Erstmals lud Startenor Plácido Domingo seine beiden kongenialen Kollegen Luciano Pavarotti und José Carreras am Vorabend des Weihnachtsfests 1999 nach Wien ein, um gemeinsam die Wiener Weihnachtsstimmung in die ganze Welt zu tragen. "Christmas in Vienna" mit den drei Tenören, eine Premiere im Wiener Konzerthaus.