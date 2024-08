Der Freischütz - Bregenzer Festspiele 2024

Katharina Ruckgaber (Ännchen), Christof Fischesser (Kaspar), Nikola Hildebrand (Agathe).

Quelle: ORF/Bregenzer Festspiele/Anja Koehler.

Inszeniert wird der romantische Opernklassiker von Philipp Stölzl, der heuer in Doppelfunktion als Regisseur und Bühnenbildner die Seebühne in eine gespenstische Winterlandschaft verwandelt.



Auch am Text hat er intensiv gearbeitet und die gesprochenen Dialoge modernisiert und an heutige Verhältnisse angepasst.



Die musikalische Leitung übernimmt der Italiener Enrique Mazzola, Conductor in Residence. Nach dem phänomenalen Erfolg von Giuseppe Verdis "Rigoletto" arbeiten die beiden nun erneut in Bregenz zusammen.