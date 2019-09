Classic Open Air 2019

Die First Night 2019 steht unter dem Motto "Berlin, Berlin". Ob "Hundertmal Berlin", "Zu Asche, zu Staub" oder "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" - alles Hits, die das Lebensgefühl der Millionenmetropole vermitteln. Die große Berlin-Gala auf dem Gendarmenmarkt zeigt, was die Stadt musikalisch zu bieten hatte und noch immer zu bieten hat.