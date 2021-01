Mozart schreibt... Cara sorella mia! - Briefe und Musik

"Cara sorella mia" - "Meine liebe Schwester", so hat Mozart so manchen Brief an seine Schwester Maria Anna Mozart, genannt "Nannerl" begonnen. Der Komponist war ein fleißiger Briefschreiber, vor allem auf Reisen hat er die Daheimgebliebenen über seinen Alltag auf dem Laufenden gehalten. Seine Erlebnisse, aber auch Gedanken und Gefühle, äußerte er in teilweise derber Sprache. Viele Informationen über sein Leben sind in seinen Briefen für die Nachwelt erhalten geblieben. Die Briefe, die "Wolferl" an "Nannerl" geschrieben hat, stehen bei einem Konzert der Salzburger Mozartwoche 2021 im Mittelpunkt.