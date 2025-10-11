Hauptnavigation

Best of SWR3 New Pop Festival 2025

2025 feierte das "SWR3 New Pop Festival" 30-jähriges Jubiläum. Vom 18. bis zum 21. September brachte SWR3 wieder die vielversprechendsten Newcomer auf drei Bühnen nach Baden-Baden. DJ-Superstar Purple Disco Machine & Friends eröffneten das Festival. Dabei waren auch die ESC-Teilnehmer für Deutschland, Abor & Tynna, die Newcomer Vella, Alessi Rose, Thunder Jackson und Fast Boy sowie der deutsche Durchstarter Zartmann. Auch die Singer-Songwriter Bosse und Michael Schulte kamen für einen Auftritt nach Baden-Baden, Felix Jaehn legte bei der "SWR3 New Pop CUPRA DJ Night" auf. Ein besonderes Wiedersehen gab es mit den früheren Festival-Acts Kraftklub, Joris und Calum Scott, die bei den "Homecoming-Konzerten" auftraten – Calum Scott mit der SWR Big Band in Deutschlands größtem Opernhaus, dem Baden-Badener Festspielhaus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.10.2025
22:15 - 23:15 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

