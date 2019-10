Bésame mucho: Juan Diego Flórez

Juan Diego Flórez

Heute zählt Juan Diego Flórez zu den weltweit bekanntesten und besten Opern-interpreten. Sein Debüt gab er 1996 beim Rossini-Opernfestival in Pesaro. Damals beeindruckte er nicht nur die Fachwelt. Luciano Pavarotti soll ihn als würdigen Thronfolger bezeichnet haben. Flórez gastiert regelmäßig an allen renommierten Opernhäusern der Welt. Mit seiner Familie lebt er überwiegend in Wien, 2012 wurde er zum österreichischen Kammersänger ernannt. Der Kontakt zu seiner Heimat bleibt trotzt Weltkarriere jedoch erhalten. So gründete Flórez 2011 das Sozialprojekt "Sinfonía por el Perú". Dabei unterstützt er benachteiligte Kinder und Jugendliche, indem er sie für Musik begeistert.