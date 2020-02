Bernard Haitink dirigiert die Wiener Philharmoniker - Salzburger Festspiele 2019

Bernard Haitink sieht sich als Diener der Musik, dirigiert ohne Show, mit knappen Bewegungen, dezenten Gesten oder mit bloßem Augenkontakt.

Im Laufe seiner Karriere dirigierte Bernard Haitink die renommiertesten Orchester der Welt, die Wiener Philharmoniker erstmals 1972. Seit damals stand der Niederländer mehr als 100-mal am Pult des weltberühmten Orchesters.



Bei seinem Abschiedskonzert im Großen Festspielhaus wurde er zum Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker ernannt. 27 Jahre war er Chefdirigent des Royal Concertgebouw-Orchestra in Amsterdam, 14 Jahre leitete Haitink das Royal Opera House in London. Haitink wurde mit zahlreichen Preisen und Ehrentiteln ausgezeichnet.



Für sein letztes Konzert in Salzburg hat Bernard Haitink zwei besondere Werke ausgesucht: Beethovens 4. Klavierkonzert aus dem Jahr 1805 zählt zu Beethovens reifen und bedeutendsten Werken. Schon Robert Schumann pries das Stück als "Beethovens vielleicht größtes Klavierkonzert". Die Begeisterung hält bis heute an. Gleiches gilt für die Sinfonie Nr. 7 von Anton Bruckner. Mit ihr gelang dem österreichischen Komponisten im Alter von 60 Jahren sein erster Welterfolg.