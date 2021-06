Kultur

Die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne 2021

Bei seinem philharmonischen Debüt im März 2019 konnte man erleben, mit welcher Präsenz und Lust Martin Grubinger den Solopart in Péter Eötvös'' Schlagzeugkonzert "Speaking Drums" ausführte. Zum Abschluss der Konzertsaison in der Waldbühne kehrt der Entertainer am Schlagzeug zu den Berliner Philharmonikern, in diesem Konzert geleitet von Wayne Marshall, zurück: Rhythmus pur unterm Sternenhimmel. - 3sat überträgt das Konzert live aus der Waldbühne.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 26.06.2021