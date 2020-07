Kultur

Das Rheingau-Konzert: Benefizkonzert des hr-Sinfonieorchesters

Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Rheingau Musik Festival im Kloster Eberbach. Doch leider geriet dank Covid-19 auch dieser Plan zur Makulatur, und so wurde das entfallene Ereignis – am ursprünglich vorgesehenen Ort – kurzerhand zu einem Benefizkonzert für die gemeinnützige Stiftung Rheingau Musik Festival umgewandelt. Solistin des Abends ist Lisa Batiashvili, die 2020 eigentlich als „Artist in Residence“ zum Festival eingeladen war.

Datum: 11.07.2020