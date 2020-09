Bayreuther Festspiele 2019

Bayreuther Festspielhaus

Quelle: Stadt Bayreuth

Wie beispielsweise zuletzt in Frankfurt bei "La forza del destino" von Giuseppe Verdi oder bei der "Götterdämmerung" in Karlsruhe, für die Kratzer 2018 mit dem Deutschen Theaterpreis "Der Faust" für die beste Musiktheater-Regie ausgezeichnet wurde. Wie wird er den "Tannhäuser" in Szene setzen, diese Oper über Sünde, Buße und Gnade, über die Erlösungskraft des Weiblichen, über die prickelnde Konstellation zwischen Eros und Agape?



Gleichermaßen aufregend wird die Frage sein, wie Valery Gergiev mit der heiklen Akustik des Festspielhauses zurechtkommen wird. Er, der Nimmermüde, Rastlose, Vielbeschäftigte, der einerseits häufig vieles der spontanen Eingebung des Abends überlasst, der andererseits aber auch die alten wie neuen Konzertsäle und Opernhäuser dieser Welt kennt wie kaum ein zweiter, der immer vom Klang her denkt und diesen an die Räumlichkeit zu adaptieren vermag.



Gergiev steht - neben dem Orchester und dem Chor der Bayreuther Festspiele - ein hochkarätiges Sängerensemble zur Verfügung. Die Titelpartie übernimmt mit Stephen Gould einer der großen Heldentenöre unserer Zeit. Seit Jahren gehört er, ob als Siegfried, Siegmund oder Tristan, zu den unverzichtbaren Stützen der Festspiele. Ebenfalls mit viel Erfahrung am Grünen Hügel sind Markus Eiche (Wolfram von Eschenbach) und Stephen Milling (Landgraf Hermann). Elena Zhidkova (Venus) war 2001 und in den Folgejahren bereits in „Der Ring des Nibelungen“ in Bayreuth zu erleben. Für Lise Davidsen (Elisabeth) hingegen wird es die Premiere im Festspielhaus sein. Sie ist eine der größten Hoffnungen im hochdramatischen Fach. Seit ihrem Gewinn von Placido Domingos "Operalia"-Wettbewerb 2015 erobert sich die junge Norwegerin die Bühnen dieser Welt.