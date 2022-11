Daniel Barenboim und Martha Argerich im Teatro Colón

Es ist eine fabelhafte Karriere und sie dauert beinahe schon so lange, wie er an Jahren zählt: Geboren am 15. November 1942 in Buenos Aires gibt Daniel Barenboim mit nicht mal acht Jahren sein erstes öffentliches Konzert als Pianist. Mit 11 Jahren besucht er erstmals eine Dirigierklasse in Salzburg, in den folgenden Jahren ist er weltweit als Pianist unterwegs. 1967 debütiert er als Dirigent mit dem Philharmonia Orchestra in London und arbeitet in der Folge mit praktisch jedem renommierten Orchester dieser Welt zusammen. Seit 1992 ist er Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, seit 2000 Chefdirigent auf Lebenszeit.