Ariodante kommt mit seinem Bruder Lurcanio an den Hof des schottischen Königs und verliebt sich in die Königstochter Ginevra - klassische barocke Guckkastenbühne

Cecilia Bartoli ist nicht der einzige Superstar dieser Produktion: Rolando Villazón brilliert als Ariodantes Bruder Lurcanio. Gianluca Capuano dirigiert das 2016 von Cecilia Bartoli gegründete Barock-Ensemble "Les Musiciens du Prince". Liebliche Szenen im lichten Garten stehen neben böser Intrige, ausgeheckt in dunkler Nacht. Heiterkeit und Optimismus kontrastieren mit Düsternis und Verzweiflung, arkadische Lust kippt in alptraumhafte Angst.



Als Meister des musikalischen Kontrasts führt Georg Friedrich Händel in "Ariodante" virtuos sämtliche Varianten der Bezeugung von Liebe und Macht vor und zieht alle Register des Genres. Dabei kämpfte der deutsche Komponist und Impresario, der in den 1720er Jahren mit seiner Operngesellschaft in London reüssiert hatte, zur Zeit der Entstehung des "Ariodante" ums künstlerische Überleben. Die Begeisterung an italienischen Sujets war abgeflaut und Händel sah sich massiver Konkurrenz durch einen rivalisierenden Veranstalter ausgesetzt.