Verdi schuf mit seiner Oper ein wahres Meisterwerk. Sie lebt nicht aus der doch sehr verwirrenden Handlung, sondern vor allem aus der facettenreichen musikalischen Sprache: ausdrucksstarke Melodien, emotionsgeladene Arien und effektvolle Chöre. Schon die Uraufführung in Rom im Jahr 1853 traf das Publikum mitten ins Herz und in Windeseile verbreitete sich die Oper in der ganzen Welt. Bis heute zählt „Il Trovatore“ zu den populärsten Verdi-Opern.