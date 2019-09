3satfestival: Johannes Oerding

Die Karriere des Sängers Johannes Oerdings steigt konstant an und er kann mittlerweile auf gold- und platinveredelte Alben sowie ausverkaufte Tourneen in immer größeren Hallen zurückblicken. Er hat die deutschen Charts mit seinem Album "Kreise" von null auf #2 geentert und war monatelang in den Top 50. Und dabei ist er immer auf dem Teppich geblieben – oder besser gesagt auf den Brettern einer Bühne.