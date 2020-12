250 Jahre Ludwig van Beethoven

Mit den Beethoven-Symphonien trat das Orchester in den großen Konzertsälen der Welt auf: in Berlin und New York, in Asien und Südamerika, bei den Salzburger Festspielen und den berühmten BBC Proms. "Beethovens Musik ist universell", sagt Barenboim, "egal, wo in der Welt – sie spricht zu allen Menschen."