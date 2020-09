Klassik am Odeonsplatz 2019

Mit der Solistin Renée Fleming (Sopranistin)

Programm u.a.:

Peter Iljitsch Tschaikowsky: "Eugen Onegin", op. 24.

"Puskai pogibnu ja, no preshde" Rezitativ und

Briefszene der Tatjana, 1. Akt

Richard Rogers: "You'll never walk alone"

Peter Iljitsch Tschaikowsky: Symphonie Nr. 5 e-Moll,

op. 64

Orchester: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Musikalische Leitung: Alan Gilbert









Renée Fleming zählt zu den größten Sängerpersönlichkeiten unserer Zeit. Sie machte an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt Furore, ihr Repertoire umfasst über 50 Opernrollen, aber auch Lieder und Songs aus der Jazz- und Popkultur. Sie wird in München Szenen und Arien von Tschaikowsky, Korngold und Flotow singen, sowie den Rodgers/Hammerstein Evergreen "You'll never walk alone". Und wer weiß, welche Zugabe sich das Publikum noch erklatschen wird.



Mit ganz großen Gefühlen geht es nach der Pause weiter: Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielt unter der Leitung von Alan Gilbert die Symphonie Nr. 5 von Peter I. Tschaikowsky. Wenn dann die Julisonne zu den Klängen des Orchesters hinter den Dächern Münchens langsam untergeht, dürfte zu einem wahrhaft romantischen Abend nichts mehr fehlen.