"Langen Nacht der Museen" im Museum Brandhorst in München

Michaela May

Quelle: Janine Guldener

Die Schauspielerin Michaela May ist eine leidenschaftliche Museumsgängerin. Den Zuschauern ist die Münchnerin vor allem bekannt als Kriminalhauptkommissarin im "Polizeiruf 110". Zuletzt stand sie für den ZDF-Fernsehfilm "So einfach stirbt man nicht" vor der Kamera.



Beim Museums-Check bewies sie schon 2013 als prominenter Gast im Münchner Lenbachhaus ihre Begeisterung für die Kunst. Wo so mancher Museumsbesucher ratlos vor der Gegenwartskunst steht, sprudelt Michaela May nur so vor Inspiration.