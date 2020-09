Kultur

Der Memling Altar - Ein flämisches Meisterwerk

Eines der kostbarsten Kunstwerke in Lübeck ist der Memling-Altar. Geschaffen hat es der flämische Meister Hans Memling aus Brügge. Aber was macht dieses Werk so einzigartig? Markus Brock fragt...

Datum: 09.05.2016